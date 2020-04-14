СМИ: чемпионат Франции по футболу может возобновиться 17 июня

ТАСС, 14 апреля. Сезон чемпионата Франции по футболу может быть возобновлен 17 июня и завершен в течение месяца. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Ранее сообщалось, что окончательной датой завершения турнира станет 25 июля. По информации источника, матчи будут проходить каждые три дня, что позволит освободить график для команд, которые сыграют в плей-офф за место в высшем дивизионе, а также для матчей еврокубков, завершение которых планируется в августе.

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса по итогам 28 туров. В Лиге чемпионов Францию представляют вышедший в четвертьфинал ПСЖ, а также "Лион", который обыграл в первом матче 1/8 финала итальянский "Ювентус" (1:0). В Лиге Европы представителей Франции не осталось.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тыс. умерли.