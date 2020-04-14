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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: клубный чемпионат мира по футболу пройдет в июне 2022 года

Изначально турнир должен был пройти в Китае с 17 июня по 4 июля 2021 года

ТАСС, 14 апреля. Клубный чемпионат мира по футболу состоится в июне 2022 года. Об этом сообщает газета AS.

Изначально турнир должен был пройти в Китае с 17 июня по 4 июля 2021 года, но был отложен в связи с переносом на лето 2021 года чемпионата Европы.

Клубный чемпионат мира состоится в новом формате, число участников должно возрасти с семи до 24 команд, турнир будет проходить каждые четыре года. Несмотря на перенос клубного чемпионата мира на 2022 год, следующий розыгрыш турнира пройдет в 2025 году.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимали участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Действующим победителем турнира является английский "Ливерпуль".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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