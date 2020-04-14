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ММА

UFC запустил в России сервис Fight Pass

Российским зрителям доступны все трансляции турниров сильнейшей организации ММА

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) запустил в России сервис Fight Pass. Об этом ТАСС сообщили в UFC Russia.

Отмечается, что на платформе будут представлены все турниры UFC в прямом эфире на русском и английском языках.

Помимо турниров UFC, Fight Pass будет транслировать более 200 мероприятий в год от лучших лиг боевых искусств всего мира, включая Invicta FC, Glory Kickboxing, QUINTET, а также боксерские турниры Роя Джонса - младшего, в том числе проходящие в России.

Отмечается, что пользователям будут доступны все трансляции, включая те, что проходят по системе PPV (Pay-per-view).

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ММА
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