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Влияние коронавируса на спорт

"Майская прогулка" в Екатеринбурге перенесена на осень из-за угрозы коронавируса

Мероприятие должно было пройти 17 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Массовая спортивная акция "Майская прогулка", которая ежегодно собирает в Екатеринбурге более 10 тыс. участников, перенесена на осень из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в заявлении организаторов мероприятия.

"Команда "Майской прогулки" пристально следит за эпидемиологической ситуацией и, к огромному сожалению, вынуждена принять непростое решение о переносе нашего мероприятия на резервную дату - 27 сентября 2020 года", - говорится в сообщении. Изначально мероприятие должно было пройти 17 мая.

В оргкомитете уточнили, что все ранее внесенные регистрационные взносы будут действительны осенью, либо по желанию участника перенесены на 2021 год.

"Места старта и финиша остаются неизменными, маршруты будут проложены по северным и северо-восточным окрестностям города. К сожалению, ввиду короткого осеннего светового дня изменятся протяженности маршрутов. Время работы старта и финиша будет объявлено дополнительно", - добавили организаторы.

Впервые "Майская прогулка" прошла в Екатеринбурге 20 мая 1984 года, ее провели сотрудники и студенты Уральского политехнического университета (УПИ). Со дня основания она проводится ежегодно в третье воскресенье мая, чтобы могли принять участие в том числе и студенты до начала сессии. Участникам прогулки предлагаются на выбор три дистанции - 17 км, 33 км и 50 км на территории города и за его границей в лесопарковых зонах, отдельно проводится "Майская велопрогулка". За годы существования акции дистанции преодолели более 100 тыс. человек, ежегодно в ней принимают участие порядка 10 тыс. пешеходов и шести тысяч велосипедистов.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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