{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

В ФИФА заявили, что работа над календарем матчей сборных продолжается, решение не принято

Ранее вице-президент ФИФА выразил сомнения в возможности проведения матчей сборных в 2020 году из-за пандемии

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Специальная рабочая группа Международной федерации футбола (ФИФА) продолжает работу над календарем матчей национальных сборных, окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

На эту тему

Ранее вице-президент ФИФА, глава рабочей группы ФИФА по ситуации с коронавирусом Виктор Монтальяни выразил сомнения в возможности проведения матчей сборных в 2020 году из-за пандемии. До этого рабочая группа рекомендовала отменить все матчи сборных, запланированные на июнь. В июне мужская сборная России должна была сыграть товарищеские матчи с командами Польши (2 июня) и Сербии (6 июня).

"Специальная рабочая группа ФИФА, созданная бюро совета ФИФА, занимается в том числе вопросами международного календаря матчей", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что "дополнительная информация будет опубликована в установленном порядке".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Косторная считает, что ей придется заново учиться кататься после окончания пандемии
По словам спортсменки, фигуристам будет непросто вернуться на лед после длительного перерыва
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС