В ФИФА заявили, что работа над календарем матчей сборных продолжается, решение не принято

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Специальная рабочая группа Международной федерации футбола (ФИФА) продолжает работу над календарем матчей национальных сборных, окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Ранее вице-президент ФИФА, глава рабочей группы ФИФА по ситуации с коронавирусом Виктор Монтальяни выразил сомнения в возможности проведения матчей сборных в 2020 году из-за пандемии. До этого рабочая группа рекомендовала отменить все матчи сборных, запланированные на июнь. В июне мужская сборная России должна была сыграть товарищеские матчи с командами Польши (2 июня) и Сербии (6 июня).

"Специальная рабочая группа ФИФА, созданная бюро совета ФИФА, занимается в том числе вопросами международного календаря матчей", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что "дополнительная информация будет опубликована в установленном порядке".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.