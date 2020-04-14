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Влияние коронавируса на спорт

Кремлев и Гассиев сдали тест на коронавирус

Результаты оказались отризательными

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и бывший чемпион мира Мурат Гассиев прошли тестирование на коронавирус. Об этом Кремлев сообщил ТАСС.

"Мурат закашлял, мы забеспокоились и решили сдать тесты. Результаты отрицательные", - сказал Кремлев.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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