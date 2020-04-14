Международная федерация фехтования досрочно завершила международный сезон из-за пандемии

ТАСС, 14 апреля. Международная федерация фехтования (FIE) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме президента FIE Алишера Усманова, которое приводит пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

Международная федерация приняла решение об отмене всех международных соревнований, которые запланированы на период с апреля по июнь. В их число входят этапы Кубка мира, которые являются отборочными на Игры в Токио. Результаты квалификационных соревнований, показанные до марта 2020 года, останутся в силе. Рейтинги "заморожены" и будут активированы, как только появится возможность провести последние соревнования, включенные в олимпийский отбор.

Возобновление соревнований станет возможным при следующих условиях: глобальная ситуация в области здравоохранения будет безопасной ; станет возможным равный для спортсменов тренировочный процесс; все федерации будут иметь возможность участвовать в турнирах; предварительно будут проведены международные соревнования, в том числе несколько "подготовительных" соревнований Кубка мира / Гран-при .

"Чтобы достичь этого, FIE проведет консультации с конфедерациями, медицинской комиссией, комиссией спортсменов FIE и советом тренеров FIE. Кроме того, с федерациями-организаторами свяжутся, как только ситуация позволит правильное планирование", - говорится в письме Усманова.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.