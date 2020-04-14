ЦСКА объявил о продлении контракта с хоккеистом Слепышевым

ТАСС, 14 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим команды Антоном Слепышевым. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Новое соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на два сезона. Ранее Слепышев в интервью пресс-службе заявил, что принял решение остаться в России, несмотря на заинтересованность в его услугах со стороны клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон".

На один год контракт с ЦСКА продлил нападающий Константин Окулов. Игрок присоединился к армейцам в сезоне-2017/18. В завершившемся сезоне Окулов набрал 38 очков (17 шайб + 21 передача) в 56 играх регулярного чемпионата и сделал одну передачу очко в трех матчах плей-офф.

Слепышев выступает за ЦСКА с 2018 года, когда он перешел в команду из "Эдмонтона". В НХЛ на счету форварда 102 матча в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 23 (10+13) очка, и 12 игр в плей-офф, в которых форвард сделал три голевые передачи. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Слепышев принял участие в 54 матчах, записав на свой счет 45 (18+27) очков. В четырех встречах Кубка Гагарина он забил два гола и отдал три результативные передачи.

Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.