СМИ: "Лацио" заинтересован в приобретении футболиста "Зенита" Дзюбы

ТАСС, 14 апреля. Итальянский футбольный клуб "Лацио" рассматривает возможность приобретения нападающего сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, римский клуб ищет габаритного форварда, поэтому руководство "Лацио" заинтересовалось 31-летним россиянином.

Действующий контракт Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб из Санкт-Петербурга 28 матчей в разных турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 12 голевых передач. Дзюба является капитаном сборной России, в составе национальной команды он провел 42 матча, в которых забил 24 мяча. По данным портала Transfermarkt, стоимость российского форварда составляет €13 млн.

Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. С января по июнь 2018 года он находился в аренде в тульском "Арсенале", также форвард играл за "Ростов", "Томь" и "Спартак". В составе "Зенита" Дзюба стал чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды выиграл Суперкубок России. Выступая за "Ростов", Дзюба завоевал Кубок России.