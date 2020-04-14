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Влияние коронавируса на спорт

Общероссийские соревнования по шахматам перенесены на осень из-за коронавируса

При этом тренировочные мероприятия отменяются или переводятся на онлайн-режим
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© Алексей Колчин/ТАСС

ТАСС, 14 апреля. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил, что все общероссийские соревнования перенесены на осень из-за ситуации с коронавирусом. Комментарий Филатова приводит пресс-служба ФШР.

"В соответствии с приказами Минспорта и указаниями региональных властей Федерация шахмат России переносит (предположительно - на осень) все общероссийские соревнования - детские и взрослые, индивидуальные и командные. Тренировочные мероприятия отменяются или переводятся на онлайн-режим", - заявил Филатов.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Филатов, Андрей ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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