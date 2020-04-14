Совладелец бейсбольного клуба "Нью-Йорк Янкис" умер на 64-м году жизни

ТАСС, 14 апреля. Совладелец самого титулованного клуба Главной лиги бейсбола (MLB) "Нью-Йорк Янкис" Генри "Хэнк" Штейнбреннер скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба нью-йоркской команды.

"Он [Штейнбреннер] был с "Янкис" с раннего возраста, и его любовь к спорту продолжала ярко гореть на протяжении всей его жизни. Хэнк мог быть прямым и откровенным, но в том же разговоре мог проявить нежность и даже беззаботность. Он подавал пример всем нам, насколько счастливо можно жить, наслаждаясь своими увлечениями и занятиями. Мы глубоко опечалены тем, что потеряли его, и всегда будем его помнить", - говорится в заявлении его семьи.

Генри Штейнбреннер был владельцем "Нью-Йорк Янкис" совместно со своим младшим братом Гарольдом. Они возглавили клуб после того, как в 2010 году скончался их отец Джордж. В 1973 году Джордж Штейнбреннер выкупил бейсбольную команду у телевизионной компании CBS за $10 млн. По данным Forbes, на данный момент "Нью-Йорк Янкис" является самой дорогой бейсбольной командой в мире, ее стоимость оценивается в $5 млрд.

Клуб был основан в 1901 году. "Нью-Йорк Янкис" чаще всех становились победителями MLB - 27 раз. В последний раз нью-йоркские бейсболисты брали титул в 2009 году.