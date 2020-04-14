РФС объявил о запуске платформы для дистанционного обучения судей

ТАСС, 14 апреля. Российский футбольный союз (РФС) запустил образовательную онлайн-платформу для дистанционного обучения арбитров. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Система позволит проводить дистанционную подготовку и тестирование судей и инспекторов, а также проверять знания футбольных правил и их трактовку. Арбитры будут проходить опросы и тестирования, по итогам которых им предоставят аналитику и статистику вплоть до каждого упражнения и действия пользователя. Также судьи могут воспользоваться различными формами обучения - электронными курсами, потоковыми видео и записями вебинаров.

"Мы даем возможность профессиональным рефери, вне зависимости от их опыта, проверять свои навыки в единой для всех системе. На платформе будут запущены учебные онлайн-курсы для начинающих судей из регионов, что в значительной степени упростит и облегчит работу местных судейских школ и позволит их инструкторам сосредоточиться на развитии практических навыков обучаемых", - сказал руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

На данный момент все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.