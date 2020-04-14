{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС объявил о запуске платформы для дистанционного обучения судей

Система позволит проводить подготовку и тестирование арбитров и инспекторов

ТАСС, 14 апреля. Российский футбольный союз (РФС) запустил образовательную онлайн-платформу для дистанционного обучения арбитров. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Система позволит проводить дистанционную подготовку и тестирование судей и инспекторов, а также проверять знания футбольных правил и их трактовку. Арбитры будут проходить опросы и тестирования, по итогам которых им предоставят аналитику и статистику вплоть до каждого упражнения и действия пользователя. Также судьи могут воспользоваться различными формами обучения - электронными курсами, потоковыми видео и записями вебинаров.

"Мы даем возможность профессиональным рефери, вне зависимости от их опыта, проверять свои навыки в единой для всех системе. На платформе будут запущены учебные онлайн-курсы для начинающих судей из регионов, что в значительной степени упростит и облегчит работу местных судейских школ и позволит их инструкторам сосредоточиться на развитии практических навыков обучаемых", - сказал руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

На данный момент все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Женский футбольный клуб "Звезда-2005" вернулся в Россию при содействии Минспорта РФ
Команда должна была вылететь из Турции 31 марта, но не смогла этого сделать в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС