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НХЛ

Член Зала хоккейной славы Дэйл Хаверчук завершил курс химиотерапии

В прошлом году ему был диагностирован рак желудка

ТАСС, 14 апреля. Член Зала хоккейной славы в Торонто канадец украинского происхождения Дэйл Хаверчук завершил курс химиотерапии после того, как у него был обнаружен рак желудка. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter его сына Эрика.

Рак у Хаверчука был диагностирован в прошлом году, из-за этого он был вынужден покинуть пост главного тренера клуба хоккейной лиги Онтарио "Барри". Хаверчуку 57 лет.

"Мой отец завершил последний этап курса химиотерапии в Барри. Мы надеемся, что это будет окончанием долгого пути, но он готов ко всему. Спасибо всем, кто был с нами", - написал Эрик.

Хаверчук был выбран "Виннипегом" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1981 году под общим первым номером. Помимо "Виннипега" канадский нападающий выступал за "Баффало", "Сент-Луис" и "Филадельфию". Всего на его счету 1188 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1409 (518 шайб + 891 голевая передача) очков. Хаверчук пять раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ, в 2001 году он был включен в Зал хоккейной славы.

За сборную Канады Хаверчук провел 47 матчей, в которых набрал 34 (15+19) очка. Он является серебряным призером чемпионата мира (1989), а также на его счету две бронзовые награды мировых первенств (1982, 1986). В 1997 году Хаверчук объявил о завершении карьеры и начал тренерскую работу.

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