"Эдмонтон" создал благотворительный фонд в память о скончавшемся хоккеисте Колби Кейве

ТАСС, 14 апреля. Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" создал благотворительный фонд в память о скончавшемся 11 апреля нападающем канадской команды Колби Кейве. Об этом сообщает пресс-служба "Эдмонтона".

Кейв 11 апреля умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.

"Кейв был непревзойденным профессионалом, которого уважали и товарищи по команде, и соперники. Он был преданным и позитивным членом всех команд, в которых он играл. Он охотно предлагал благотворительные инициативы и всегда останавливался, чтобы пообщаться с фанатами", - говорится в заявлении "Эдмонтона".

Сообщается, что средства, собранные фондом, будут использованы в рамках общественных программ с упором на инициативы в области психического здоровья, а также на обеспечение доступа к спорту для детей из малообеспеченных семей.

Кейву было 25 лет, канадский центрфорвард выступал за "Эдмонтон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 11 игр, в которых забросил одну шайбу. В НХЛ Кейв также играл за "Бостон". Всего в лиге он провел 67 матчей, набрав девять очков (четыре шайбы + пять голевых передач).

Сезон НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.