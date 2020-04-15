Глава WBO заявил, что сомневается в возможности проведения крупных боев до конца года

ТАСС, 15 апреля. Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Валькарсель сомневается в возможности проведения крупных поединков в 2020 году. Комментарий функционера приводит ESPN.

В марте деятельность организации была приостановлена до июня из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что пауза может быть продлена.

"Не думаю, что мы увидим бои в этом году или по крайней мере до тех пор, когда разрешат проводить массовые мероприятия. Фанаты являются неотъемлемой частью бокса", - сказал он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 126 тыс. умерли.