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Влияние коронавируса на спорт

Глава WBO заявил, что сомневается в возможности проведения крупных боев до конца года

В марте деятельность организации была приостановлена до июня из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 15 апреля. Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Валькарсель сомневается в возможности проведения крупных поединков в 2020 году. Комментарий функционера приводит ESPN.

В марте деятельность организации была приостановлена до июня из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что пауза может быть продлена.

"Не думаю, что мы увидим бои в этом году или по крайней мере до тех пор, когда разрешат проводить массовые мероприятия. Фанаты являются неотъемлемой частью бокса", - сказал он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 126 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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