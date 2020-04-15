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Влияние коронавируса на спорт

РФС запустил видеопроект на тему здорового образа жизни в режиме самоизоляции

Темами проекта станут укрепление иммунитета, тренировки в домашних условиях, тайм-менеджмент, хобби и другие

ТАСС, 15 апреля. Российский футбольный союз (РФС) совместно с платежной системой "Мир" запустил серию видеороликов под хештегом #Мирдома на время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В проекте примут участие игроки и персонал сборной России, которые расскажут, как вести здоровый образ жизни и поддерживать форму, находясь дома. Темами проекта станут укрепление иммунитета, тренировки в домашних условиях, тайм-менеджмент, хобби и другие.

' YouTube/Сборная России по футболу'

Видео будет доступно на официальном канале сборной в Youtube.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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