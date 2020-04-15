РФС запустил видеопроект на тему здорового образа жизни в режиме самоизоляции

ТАСС, 15 апреля. Российский футбольный союз (РФС) совместно с платежной системой "Мир" запустил серию видеороликов под хештегом #Мирдома на время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В проекте примут участие игроки и персонал сборной России, которые расскажут, как вести здоровый образ жизни и поддерживать форму, находясь дома. Темами проекта станут укрепление иммунитета, тренировки в домашних условиях, тайм-менеджмент, хобби и другие.