Конькобежец Кулижников помог развезти продукты пенсионерам во время режима самоизоляции

ТАСС, 15 апреля. Российский конькобежец Павел Кулижников во время периода самоизоляции стал волонтером и помог пенсионерам в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).
25-летний спортсмен доставил необходимые продукты, соблюдая меры предосторожности.
"Маска на месте, перчатки на месте - все меры предосторожности соблюдены. Это самая быстрая доставка продуктов в мире. Павел Кулижников помог развезти продукты пенсионерам", - говорится в сообщении СКР.
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Маска на месте, перчатки на месте - все меры предосторожности соблюдены. Это самая быстрая доставка продуктов в мире! Павел Кулижников помог развезти продукты пенсионерам. За кадром - Татьяна Каранникова, которая вместе с Павлом поработала волонтером #коньки #teamrussia #covid19 #коронавирус #коломна #коломнакатит
Кулижников является пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, также в его активе серебряная и бронзовая награды турнира. Россиянин трижды побеждал на мировых первенствах в спринтерском многоборье, пять раз выигрывал золото на чемпионатах Европы и один раз становился бронзовым призером. Кулижников в 2015 году завоевал Кубок мира в общем зачете, став первым россиянином, выигравшим Хрустальный глобус в конькобежном спорте, также на его счету победы в зачете КМ на дистанциях 500 м (трижды) и 1000 м.
За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.