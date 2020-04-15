Сроки проведения веломногодневок "Тур де Франс" и "Вуэльта" перенесены

ТАСС, 15 апреля. Сроки проведения престижных многодневных велогонок "Тур де Франс" и "Вуэльта" перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Изначально "Тур де Франс" должен был пройти с 27 июня по 19 июля, "Вуэльта" - с 14 августа по 6 сентября. Старт "Тур де Франс" перенесен на 29 августа, финиш состоится 20 сентября.

Чемпионат мира по велогонкам на шоссе пройдет в запланированные сроки - с 20 по 27 сентября. После него пройдет многодневка "Джиро д'Италия", а следом за ней - "Вуэльта". О точных сроках проведения этих гонок пока не сообщается.

"Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта" - самые престижные и известные веломногодневки. "Тур де Франс" проводится с 1903 года, "Джиро д'Италия" - с 1909-го, "Вуэльта" - с 1935-го.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.