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Влияние коронавируса на спорт

ОКР планирует ввести арендные каникулы для федераций, расположенных в здании организации

Соответствующее предложение вынесено на голосование исполкома организации

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) планирует ввести арендные каникулы для спортивных федераций, расположенных в здании организации на Лужнецкой набережной. Об этом на пресс-конференции заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Соответствующее предложение вынесено на голосование исполкома ОКР. Согласно нему, с федераций не будет взиматься арендная плата за апрель и май. Финансовые каникулы вызваны ситуацией, связанной с пандемией коронавируса.

"Мы несем прямые финансовые издержки, но понимаем, что сейчас важна солидарность между всеми участниками олимпийского движения, - сказал Поздняков. - Если мы можем помочь, перераспределить средства, то мы это сделаем. Эти средства понадобятся нашим федерациям, я полагаю, через месяц-полтора".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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