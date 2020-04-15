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Влияние коронавируса на спорт

Глава ОКР Поздняков не поддерживает нахождение спортсменов на базах во время самоизоляции

28 марта Минспорт РФ закрыл все подведомственные учебно-тренировочные базы из-за пандемии коронавируса, за исключением "Новогорска"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что он против нахождения спортсменов на базах во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом глава ОКР заявил на пресс-конференции.

"У любого взрослого спортсмена круг общения гораздо больше, чем у несовершеннолетних, поэтому лучшее решение - находиться в самоизоляции в кругу своей семьи, - сказал Поздняков. - Мы солидарны с коллегами, все-таки большинство спортсменов находились в своих домах, в своих квартирах и вели образ жизни, соответствующий серьезности вопроса эпидемии. Я не поддерживаю нахождение спортсменов на базах".

"Безусловно, разбирая случай нахождения наших спортсменов в "Новогорске", мы должны думать об их здоровье. И если условия полнейшей самоизоляции могут способствовать продолжению тренировок, то ответственность может нести только главный тренер команды", - добавил Поздняков.

28 марта Минспорт РФ закрыл все подведомственные учебно-тренировочные базы из-за пандемии коронавируса, за исключением "Новогорска". Базу перевели на особый режим работы, который подразумевает изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала. В тот момент в "Новогорске" находились команды по художественной и спортивной гимнастике, а также по синхронному плаванию - всего 122 спортсмена.

Несмотря на карантин, 1 апреля гимнаст Сергей Найдин был отправлен в больницу подозрением на заражение коронавирусом, 13 апреля он был выписан после того, как второй тест дал отрицательный результат. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России зафиксировано более 24 тыс. случаев заражения, 1986 человек выздоровели, 198 - скончались.

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Влияние коронавируса на спорт
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