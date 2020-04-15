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Футбол в Германии

СМИ: чемпион мира по футболу Клозе войдет в тренерский штаб "Баварии"

По данным источника, в его привлечении к работе с основной командой заинтересован главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик

ТАСС, 15 апреля. Мирослав Клозе, завершивший игровую карьеру в 2016 году, войдет в тренерский штаб германского футбольного клуба "Бавария". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на германское издание Bild.

По данным издания, в привлечении Клозе к работе с основной командой "Баварии" заинтересован главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик, который 3 апреля продлил действующий контракт до 2023 года. В данный момент 41-летний Клозе является главным тренером юношеской команды "Баварии" (до 17 лет), его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2020 года.

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Будучи футболистом, Клозе провел в мюнхенском клубе четыре сезона и сыграл в 150 матчах, в которых забил 53 мяча. Вместе с "Баварией" он по два раза выиграл чемпионат и Кубок Германии. Также он выступал за германские "Вердер" и "Кайзерслаутерн", а также за итальянский "Лацио". В составе "Вердера" и "Лацио" он становился обладателем национальных кубков Германии и Италии соответственно.

За сборную Германии Клозе сыграл в 137 матчах, в которых забил 71 мяч. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира 2014 года, также на его счету есть серебряная (2002) и две бронзовые (2010, 2006) награды мировых первенств. Нападающий является рекордсменом по числу забитых мячей на чемпионатах мира (16). Помимо этого, Клозе становился серебряным (2008) и бронзовым (2012) призером чемпионатов Европы.

Чемпионат Германии, как и большинство европейских турниров по футболу, прерван из-за пандемии коронавируса.

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