В США спортсмены будут самостоятельно сдавать тесты на допинг дома при помощи видеосвязи

ТАСС, 15 апреля. /ТАСС/. Американские спортсмены в период пандемии коронавируса будут сдавать тесты на допинг в домашних условиях при помощи видеосвязи. Об этом сообщает газета USA Today.

Данный процесс введен в связи с режимом самоизоляции в США и продлится в течение восьми недель. Первыми атлетами, принявшими участие в данной процедуре, стали олимпийские чемпионки по плаванию Кэти Ледеки и Лилли Кинг.

Спортсменам будет высылаться необходимое для тестов оборудование. В любой момент им может поступить звонок из Американского антидопингового агентства (USADA), после чего они будут должны самостоятельно на дому сдать анализы мочи и крови. Процесс забора крови будет наблюдаться допинг-офицерами в онлайн-режиме при помощи видеосвязи. После этого тестируемые спортсмены запечатывают образцы и отправляют в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию.

"Я чувствовала себя комфортно в ходе процесса, - заявила Ледеки. - Это идеальное время для тестирования чего-то подобного. Я думаю, это отличный шаг при тех условиях, в которых мы сейчас находимся".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В США зафиксировано более 609,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 26 тыс. человек.