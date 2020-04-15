Сборные России по керлингу в июле планируют провести сборы в Кисловодске

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сборные России по керлингу планируют начать сборы в июле в Кисловодске. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

В среду ФКР провела онлайн-совещание.

"Планируем, что в июле сборные России приступят к тренировочным мероприятиям. Если все будет в порядке, мы хотим провести сборы мужской и женской команд, сборной по дабл-миксту, а также юниоров. Там планируем подготовить лед на шесть дорожек", - сказал Свищев.

28 марта Минспорт РФ закрыл все подведомственные учебно-тренировочные базы из-за пандемии коронавируса, за исключением "Новогорска".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.