СМИ: футбольные клубы Австрии возобновят тренировки 20 апреля

ТАСС, 15 апреля. Игрокам, выступающим в футбольных клубах чемпионата Австрии, будет разрешено приступить к тренировкам 20 апреля. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Рейтер.

По информации агентства, в среду правительство Австрии сообщило футбольным командам, что они в понедельник могут приступить к тренировочному процессу, чтобы подготовиться к возобновлению сезона. Матчи будут проходить без зрителей, при этом точная дата проведения первых игр после паузы не уточняется.

После возобновления чемпионата лига будет сама отвечать за проведение тестов на коронавирус у футболистов и других сотрудников команд. Тесты будут проводиться минимум за 48 часов до начала игры.

Последние матчи, сыгранные до паузы в австрийском чемпионате, состоялись 8 марта. В турнирной таблице лидирует ЛАСК.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В Австрии зафиксировано более 14 тыс. случаев заражения коронавирусом, 393 человека скончались.