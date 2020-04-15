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Массовый спорт

Матыцин: Стратегия-2030 сохранит подготовку спортивного резерва в системе Минспорта

Как рассказал глава министерства спорта, в этом вопросе ведомство будет взаимодействовать с системой образования и просвещения
Министр спорта РФ Олег Матыцин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Проект Стратегии-2030 сохранит подготовку развития спортивного резерва в системе физической культуры и спорта. Об этом рассказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

В среду Матыцин провел совещание по видеосвязи с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Центрального и Приволжского федеральных округов. Во время заседания были подняты вопросы, связанные с проектом стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. В частности, обсуждался вопрос о системе подготовки спортивного резерва и взаимодействии в этой области с министерствами просвещения и образования и науки. Общественное обсуждение Стратегии-2030 началось 10 апреля и продлится до 11 мая.

"Мы не планируем передачу спортивной подготовки в систему образования, она останется в системе физической культуры и спорта, - заявил Матыцин. - Но мы будем активно взаимодействовать с системой образования и просвещения, потому что спорт - это важный элемент не только нашей сферы деятельности, но и всего общества. Через спорт мы воспитываем наших детей".

В рамках совещания также были обсуждены ситуация с пандемией коронавируса, реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

В рамках реализации этих проектов в Центральном федеральном округе (ЦФО) на создание спортивных объектов в 2020 году выделено более 5,2 млрд рублей, в том числе в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) - более 320 млн рублей, в рамках непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) - около 2,9 млрд рублей, в рамках проект "Спорт - норма жизни" - около 2 млрд рублей. Планируется, что в 15 субъектах ЦФО будут построены 29 спортивных объектов, 18 из них планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) на строительство объектов спортивной инфраструктуры в 2020 году выделено более 3,8 млрд рублей, в том числе в рамках ФЦП - 463,9 млн рублей, в рамках непрограммной части ФАИП - 2 млрд рублей, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" - 1,3 млрд рублей. В 10 субъектах ПФО будет построено 25 спортивных объектов, из которых 15 планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

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Матыцин, Олег Васильевич
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