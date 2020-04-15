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НХЛ

Беттмэн: сезон НХЛ может возобновиться летом

Комиссар лиги отметил, что не хочет подвергать никого риску
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 15 апреля. Проведение матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться летом. Об этом заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн, чей комментарий приводит пресс-служба НХЛ.

Чемпионат НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

"Мы собираемся возобновить сезон летом, думаю, мы определенно можем это сделать, - сказал Беттмэн. - Прежде всего, мы считаем, что люди должны чувствовать себя в безопасности, мы не хотим подвергать риску кого-либо. И это относится к нашим игрокам, персоналу, болельщикам".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

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