Чемпионат Европы по фехтованию в Минске перенесен

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Минске с 16 по 21 июня, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил в четверг председатель Белорусской федерации фехтования Дмитрий Шичко, комментарий которого приводит пресс-служба Министерства спорта и туризма Белоруссии.

"Мы получили письмо от президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова, где сообщается о решении FIE об отмене из-за пандемии всех международных соревнований, которые запланированы на период с апреля по июнь", - отметил Шичко.

По данным белорусской федерации, в настоящий момент ведутся переговоры с Европейской конфедерацией фехтования (EFC) о возможных сроках проведения чемпионата Европы.

Планировалось, что в Минск в июне приедут все сильнейшие спортсмены континента, которые должны были разыграть 12 комплектов наград в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях.