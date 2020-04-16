"Спартак" продлил контракт с чешским хоккеистом Ганзлом

ТАСС, 16 апреля. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Робин Ганзл заключил новое соглашение. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Контракт с 31-летним чешским нападающим рассчитан на один сезон. По итогам регулярного чемпионата и плей-офф прошлого сезона, завершившегося досрочно из-за пандемии коронавируса, Ганзл набрал 32 очка (17 голов + 16 передач) в 63 матчах.

Ганзл выступает за красно-белых с 2018 года, до этого он играл за нижнекамский "Нефтехимик", а также чешские "Слован" и "Литвинов".

"Спартак" в прошедшем сезоне занял пятое место в таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф команда проиграла московскому "Динамо" в серии со счетом 2-4.