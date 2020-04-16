Владелец турецкого отеля оплатил часть штрафа нарушивших карантин российских триатлонистов

Триатлонисты были доставлены в Россию во вторник. Министерство спорта РФ обеспечит спортсменам и специалистам команд условия обсервации на базе "Озеро Круглое" для прохождения карантина в 14 дней.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Владелец турецкого отеля оплатил часть штрафа за российских триатлонистов, которые во время режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса продолжали тренироваться. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации триатлона и маунтинбайка Красноярского края Владимир Мусиенко.

"Первая попытка сесть на самолет сорвалась из-за того, что турки объявили ЧС на два выходных, - сказал Мусиенко. - Наши корректно так тренировались, в основном на территории отеля, но и на велотрассу выезжали. И хозяйка соседнего отеля позвонила в полицию, отправила фотографии, и наших ребят оштрафовали".

"Штраф, правда, небольшой, но такое было, - продолжил собеседник агентства. - Ребята знали [о режиме ЧС], конечно, но старались сохранить тренировочную форму и катались сугубо со своей группой, ни с кем не контактировали. Но с нашей стороны была недоработка, за что и пришлось заплатить штраф. Он небольшой - три тысячи рублей, причем хозяин отеля, где они жили, хорошо к ним относился и даже взял половину суммы на себя. В итоге наш тренер заплатил полторы тысячи рублей, это немного, конечно, но послужит определенным уроком".

Как ранее сообщил ТАСС Мусиенко доставленные в Россию триатлонисты чувствуют себя хорошо. В настоящее время на базе "Озеро Круглое" находятся три тренера и 26 спортсменов, работавших на сборе в Турции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 138 тыс. смертельных исходов.