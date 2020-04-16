FourFourTwo включил "Спартак" - "Динамо" в список 50 лучших дерби мира

ТАСС, 16 апреля. Британский портал FourFourTwo включил дерби московских футбольных клубов "Спартак" и "Динамо" в список 50 лучших в мире.

Дерби "Спартак" - "Динамо" заняло 41-ю строчку рейтинга. Большинство противостояний основано на географической близости клубов, при этом ни одна команда в списке не повторяется дважды.

Самым принципиальным противостоянием было признано дерби аргентинских клубов "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс". Второе место заняло противостояние испанских команд - "Барселоны" и мадридского "Реала", третье - шотландское дерби "Селтик" - "Рейнджерс".

Соперничество "Спартака" и "Динамо" считается старейшим в истории отечественного футбола. Первый матч был сыгран в 1923 году в первенстве Москвы, в то время "Спартак" носил название "Красная Пресня" и победа осталась за ним (3:2). В чемпионате СССР первое дерби прошло в 1936 году, на этот раз победа досталась динамовцам (1:0). В матчах чемпионатов и Кубков России команды встречались 59 раз, 30 побед на счету "Спартака", 11 - у "Динамо", 18 раз игры заканчивались вничью.

"Спартак" является десятикратным чемпионом России, двенадцатикратным чемпионом СССР, футболисты московского клуба трижды выигрывали Кубок России и десять раз - Кубок СССР.

"Динамо" 11 раз становилось чемпионом СССР и семь раз выигрывало Кубок СССР, в 1995 году московский клуб выиграл Кубок России.