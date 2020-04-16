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Влияние коронавируса на спорт

PGA Tour планирует возобновить проведение турниров по гольфу в июне

Первый турнир должен пройти в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 8 по 14 июня

ТАСС, 16 апреля. Возобновление проведения турниров профессионального гольф-тура PGA Tour планируется в июне. Об этом сообщает пресс-служба PGA Tour.

Первый турнир после паузы из-за пандемии коронавируса должен пройти с 8 по 14 июня в Форт-Уэрте (штат Техас, США). Изначально турнир был запланирован на 18-24 мая.

"Здоровье и безопасность всех, кто связан с PGA Tour и мировым гольф-сообществом, продолжает оставаться нашим главным приоритетом, и мы надеемся сыграть свою роль в возвращении мира к привычной жизни, - сказал комиссар PGA Tour Джей Монахэн. - Наше решение [возобновить турниры в июне] является еще одним позитивным шагом для болельщиков и игроков, это показывает им, что мы смотрим в будущее".

При этом Монахэн отметил, что проведение любого турнира будет обсуждаться с органами здравоохранения, и только после их одобрения соревнования состоятся.

Гольф является олимпийским видом спорта. В программе Игр он присутствовал в 1900 и 1904 годах, а также вернулся в число дисциплин на летних Олимпийских играх 2016 года. В программе Игр в Токио, которые были перенесены с 2020 на 2021 год, гольф также присутствует.

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