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КХЛ

Хоккеист Азеведо продлил контракт с "Ак Барсом" на один сезон

Он выступает за казанский клуб с сезона-2014/15
Джастин Азеведо Егор Алеев/ТАСС
Описание
Джастин Азеведо
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Канадский нападающий Джастин Азеведо продлил соглашение с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Азеведо выступает за "Ак Барс" с сезона-2014/15, в 2018 году вместе с клубом он завоевал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 339 (129 шайб + 210 результативных передач) очков в 460 матчах. Ранее он выступал за чешский "Лев", финский "Лукко", а также за клуб Американской хоккейной лиги "Манчестер Монаркс".

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