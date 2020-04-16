Хоккеист Азеведо продлил контракт с "Ак Барсом" на один сезон

ТАСС, 16 апреля. Канадский нападающий Джастин Азеведо продлил соглашение с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Азеведо выступает за "Ак Барс" с сезона-2014/15, в 2018 году вместе с клубом он завоевал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 339 (129 шайб + 210 результативных передач) очков в 460 матчах. Ранее он выступал за чешский "Лев", финский "Лукко", а также за клуб Американской хоккейной лиги "Манчестер Монаркс".