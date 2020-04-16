{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

СМИ: чемпионат Китая по футболу начнется в июне или июле

Китайская футбольная ассоциация проинструктировала все клубы, что они могут начать готовиться к летнему открытию сезона 2020 года
Китайские болельщики Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Китайские болельщики
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Организаторы планируют начать чемпионат Китая по футболу в июне или июле. Об этом сообщает портал Goal.

Изначально старт сезона был запланирован на 22 февраля, но матчи были отложены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса, позже признанной пандемией.

По данным портала, Китайская футбольная ассоциация проинструктировала все клубы, что они могут начать готовиться к летнему открытию сезона 2020 года. При этом точные даты матчей не сообщаются, но уточняется, что первые игры должны пройти в июне или июле. Перед началом сезона все футболисты, тренеры и сотрудники команд пройдут по два теста на выявление коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 138 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
ISU принял решение об окончательной отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года
Турнир должен был пройти в Монреале
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС