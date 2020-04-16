СМИ: чемпионат Китая по футболу начнется в июне или июле

ТАСС, 16 апреля. Организаторы планируют начать чемпионат Китая по футболу в июне или июле. Об этом сообщает портал Goal.

Изначально старт сезона был запланирован на 22 февраля, но матчи были отложены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса, позже признанной пандемией.

По данным портала, Китайская футбольная ассоциация проинструктировала все клубы, что они могут начать готовиться к летнему открытию сезона 2020 года. При этом точные даты матчей не сообщаются, но уточняется, что первые игры должны пройти в июне или июле. Перед началом сезона все футболисты, тренеры и сотрудники команд пройдут по два теста на выявление коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 138 тыс. смертельных исходов.