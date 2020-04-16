Жулин не исключил возможности отмены чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Решение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года было предсказуемо, не исключена возможность отмена и следующего чемпионата. Таким мнением с ТАСС поделился известный российский тренер Александр Жулин.

11 марта правительство Канады из-за пандемии коронавируса приняло решение отменить турнир, который изначально был запланирован с 18 по 22 марта, после чего Международный союз конькобежцев (ISU) заявил о возможности проведения мирового первенства не ранее октября нынешнего года. Ученики Жулина танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов должны были выступить на чемпионате мира в статусе новых чемпионов Европы, на последнем чемпионате континента россияне потеснили с первой ступени пьедестала пятикратных чемпионов Европы французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.

"На фоне всей этой истории с коронавирусом вопрос проведения чемпионата мира был полностью стерт, - сказал Жулин. - Сейчас нужно дождаться, пока все заживут нормально, но не исключаю, что и следующий чемпионат мира может быть отменен. Так что сейчас не хочется думать про программы, хочется, чтобы все были здоровы".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 138 тыс. смертельных исходов.