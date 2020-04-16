Ягудин: решение об отмене ЧМ позволит фигуристам спокойно готовиться к следующему сезону

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) о полной отмене чемпионата мира 2020 года дает возможность спортсменам без нервотрепки готовиться к следующему сезону. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

11 марта правительство Канады приняло решение отменить турнир, который изначально был запланирован с 18 по 22 марта, из-за пандемии коронавируса, после чего Международный союз конькобежцев (ISU) заявил о возможности проведения мирового первенства не ранее октября нынешнего года. 16 апреля ISU принял решение об окончательной отмене турнира.

"Думаю, все сделано правильно. Теперь никому не нужно дергаться - ни ISU, ни оргкомитету чемпионата. Теперь все спортсмены могут спокойно и без нервотрепки ждать возможности выйти на лед, тренироваться и начинать следующий сезон", - считает Ягудин.