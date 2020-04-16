Москвина назвала разумным и верным решение отменить ЧМ по фигурному катанию

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года из-за пандемии коронавируса является абсолютно верным в сложившейся ситуации. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Тамара Москвина.

Чемпионат мира в канадском Монреале должен был состояться в марте, однако ISU был вынужден перенести его из-за пандемии коронавируса. Рассматривались варианты проведения турнира в период с октября по декабрь нынешнего года, но в четверг совет ISU решил отменить мировое первенство.

"ISU является руководящим органом для фигуристов всего мира, и его решениям мы подчиняемся, - сказала Москвина, чьи воспитанники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский должны были выступить на турнире от сборной России в парном катании. - Отмена чемпионата мира - совершенно правильное решение с учетом сложившейся ситуации, оно разумное и единственно верное. И я полностью с ним согласна".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 138 тыс. умерли.