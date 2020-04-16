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Влияние коронавируса на спорт

Мария Шарапова продаст ракетку на аукционе, чтобы помочь врачам, борющимся с коронавирусом

ТАСС, 16 апреля. Россиянка Мария Шарапова продаст свою теннисную ракетку на аукционе, средства с которого пойдут врачам, борющимся с коронавирусом. Об этом теннисистка написала в Facebook.

Торги завершатся 19 апреля. Вырученные средства будут переданы в организацию "Врачи без границ".

"Для меня большая честь принять участие в аукционе для "Врачей без границ". Я лично подписала эту ракетку, которой играла в прошлом году", - написала Шарапова.

Шарапова 26 февраля объявила о завершении карьеры. Она является победительницей 36 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 140 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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