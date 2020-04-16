Глава лиги: чемпионат Австрии по футболу может возобновиться в середине мая

ВЕНА, 16 апреля. /ТАСС/. Матчи чемпионата Австрии по футболу, приостановленного из-за пандемии коронавируса, могут возобновиться в середине мая. Такую точку зрения высказал во время телеконференции председатель правления Австрийской футбольной лиги Кристиан Эбенбауэр.

"На мой взгляд, вполне возможно, что мы снова начнем играть в середине мая", - сказал Эбенбауэр в ответ на вопрос, смогут ли игры австрийского чемпионата начаться в мае.

По его словам, матчи чемпионата в любом случае будут проводиться без зрителей. На стадионе сможет присутствовать минимальное количество людей, включая футболистов, тренерский штаб, судей, подающих мячи детей, журналистов.

15 апреля австрийский вице-канцлер и министр спорта Вернер Коглер объявил, что с 1 мая будет разрешено заниматься отдельными бесконтактными видами спорта. При этом футбольные клубы смогут начать тренировки в малых группах после того, как соответствующий указ издаст Минздрав на следующей неделе. Вероятной датой начала тренировок в Австрии считается 21 апреля.

Австрийские власти с 14 апреля начали пошагово отменять ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса. В апреле ежедневно стало выздоравливать больше людей, чем заболевать: всего из 14 416 заболевших выздоровели 8 986, 410 умерли. В Австрии продолжает действовать режим самоизоляции, отменены массовые и спортивные мероприятия, образовательные учреждения переведены на удаленный режим обучения, закрыты объекты культуры, торговые центры, отели, рестораны.