Конькобежки Сохрякова и Чернова вернулись из Индонезии в Россию

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские конькобежки Елена Сохрякова и Анна Чернова вернулись в Россию из Индонезии. Об этом Сохрякова сообщила ТАСС.

Ранее Минспорт РФ сообщал о необходимости эвакуации из-за рубежа российских спортсменов. В частности, речь шла о представителях сборных Калужской и Ивановской областей по конькобежному спорту, которые находились в Индонезии.

"Все хорошо, только прилетели в Москву", - сказала Сохрякова. Также она сообщила, что спортсменки прибыли на базу "Озеро Круглое" для прохождения карантина в 14 дней.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.