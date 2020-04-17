ХК "Куньлунь" сможет переехать на Олимпийский стадион в Пекине не раньше Нового года

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" сможет проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе в Пекине не раньше, чем в 2021 году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Куньлуня".

Олимпийский стадион, построенный к летним Играм 2008 года в Пекине, рассчитан на 14 000 зрителей. Арена "Шоуган", где "Куньлунь" проводил большинство домашних матчей в сезоне-2019/20, вмещает 3000 зрителей. Ранее президент "Куньлуня" Ао Мэн сообщала ТАСС о том, что клуб подумывает над переездом из Пекина в Шэньчжэнь, где команда провела шесть первых встреч прошлого регулярного чемпионата.

"Пока мы подали документы в лигу, что нашей домашней ареной будет арена "Шоуган". Возможно, только после Нового года мы сможем переместиться на Олимпийский стадион. Все будет зависеть от того, как быстро в Китае возобновятся строительные работы, которые были приостановлены из-за пандемии", - пояснили в пресс-службе.

В сезоне-2019/20 "Куньлунь" занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не пробился в плей-офф. Китайский клуб выступает в КХЛ с 2016 года и только в первом сезоне смог выйти в плей-офф, где уступил магнитогорскому "Металлургу" со счетом в серии 1-4.