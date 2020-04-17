ФК "Спартак" подарит билеты на ближайший матч команды со зрителями донорам крови

ТАСС, 17 апреля. Футбольный клуб "Спартак" подарит билеты на ближайший матч команды, который пройдет со зрителями, донорам, сдавшим кровь в апреле. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В рамках акции "Спартак" сотрудничает с четырьмя организациями: Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, Национальным медицинским исследовательским центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, Центром крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, отделением трансфузиологии научно- исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.

"Мы вместе дарим жизнь тем, кто сейчас оказался в критической ситуации, и каждый из нас вносит свою лепту в общее благое дело. В благодарность за бесценную помощь каждый, кто сдал кровь в апреле в донорском центре любого из перечисленных медицинских учреждений, при предъявлении соответствующей справки получит по одному билету на ближайший домашний матч, который "Спартак" проведет со зрителями, и сможет поддержать любимую команду на трибунах стадиона "Открытие-Арена", - говорится в сообщении.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.