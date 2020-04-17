Призер Олимпиады по боксу Очигава проведет бой с Шариповой 19 июня

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр по боксу россиянка Софья Очигава проведет бой с казахстанской спортсменкой Фирузой Шариповой 19 июня в Казани. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"На кону 10-раундового поединка будет стоять титул чемпионки мира по версии IBA, которым обладает Очигава", - отметил собеседник агентства.

Очигава завоевала титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) в марте нынешнего года, нокаутировав в четвертом раунде итальянку Анджелу Каниццаро. В послужном списке 32-летней россиянки три победы (одна - нокаутом) при отсутствии поражений. Очигава уже встречалась с Шариповой в мае 2016 года в дебютном для обеих спортсменок поединке на профессиональном ринге и выиграла решением судей.

Очигава является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и трехкратной чемпионкой мира (2005, 2007, 2009).

В активе 25-летней Шариповой 10 побед (пять нокаутом), 1 поражение. Ранее она владела поясом чемпионки мира по версиям Женской международной боксерской ассоциации (WIBA), Всемирного боксерского союза (WBU) и Международной боксерской организации (IBO). В прошлом году казахстанская спортсменка объявила о завершении карьеры, но позднее приняла решение продолжить выступления.