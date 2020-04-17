{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Призер Олимпиады по боксу Очигава проведет бой с Шариповой 19 июня

Поединок пройдет в Казани
Софья Очигава Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Софья Очигава
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр по боксу россиянка Софья Очигава проведет бой с казахстанской спортсменкой Фирузой Шариповой 19 июня в Казани. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"На кону 10-раундового поединка будет стоять титул чемпионки мира по версии IBA, которым обладает Очигава", - отметил собеседник агентства.

Очигава завоевала титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) в марте нынешнего года, нокаутировав в четвертом раунде итальянку Анджелу Каниццаро. В послужном списке 32-летней россиянки три победы (одна - нокаутом) при отсутствии поражений. Очигава уже встречалась с Шариповой в мае 2016 года в дебютном для обеих спортсменок поединке на профессиональном ринге и выиграла решением судей.

Очигава является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и трехкратной чемпионкой мира (2005, 2007, 2009).

В активе 25-летней Шариповой 10 побед (пять нокаутом), 1 поражение. Ранее она владела поясом чемпионки мира по версиям Женской международной боксерской ассоциации (WIBA), Всемирного боксерского союза (WBU) и Международной боксерской организации (IBO). В прошлом году казахстанская спортсменка объявила о завершении карьеры, но позднее приняла решение продолжить выступления.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Игропуло высказался о возможности приглашения Губерниева комментировать гандбол
По мнению спортсмена, российский гандбол пока не сделал серьезных шагов для привлечения внимания зрителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС