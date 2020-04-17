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Влияние коронавируса на спорт

ВФЛА перенесла на неопределенный срок все соревнования, запланированные на май

В Сочи 26-27 мая должен был пройти командный чемпионат России по метаниям

ТАСС, 17 апреля. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила о том, что все соревнования, запланированные на май, перенесены на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Решение принято из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Новые даты проведения отложенных соревнований будут определены руководством ВФЛА позднее.

11 мая в Москве был запланирован чемпионат России по бегу 24 часа, 22-24 мая в Майкопе - Кубок России по многоборьям, 26-27 мая в Сочи - командный чемпионат России по метаниям, 30 мая в Йошкар-Оле - командный чемпионат России по горному бегу, 31 мая - Кубок России по полумарафону.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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