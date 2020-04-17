Zasport отправляет маски и продуктовые наборы ветеранам спорта

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Официальный экипировщик олимпийской команды России Zasport при участии Департамента спорта Москвы организовал доставку необходимых продуктовых наборов, медицинских масок и антисептиков ветеранам спорта. Об этом ТАСС рассказала главный дизайнер и основатель бренда Анастасия Задорина.

"Если есть возможность и желание помочь, то нужно это делать, особенно во время эпидемии, когда многим тяжело, - сказала Задорина. - Советские спортсмены всегда нас восхищали своими достижениями, и поддержка сейчас - это то немногое, что мы можем для них сделать. Наши волонтеры рассказали, с какой благодарностью их встречали пожилые люди, и это здорово, что мы смогли быть им полезными. Сейчас появилось новое и очень важное понятие - ковидарность, это солидарность во время пандемии".

"Люди по мере своих сил готовы помогать тем, кто слабее и нуждается во внимании - это действительно дорогого стоит", - добавила она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.