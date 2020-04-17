Лига M-1 Global отменила турнир по ММА в Санкт-Петербурге из-за отсутствия разрешения

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российская организация M-1 Global отменила турнир по смешанным единоборствам (ММА) из-за отсутствия разрешения. Об этом ТАСС сообщил руководитель организации Вадим Финкельштейн.

Турнир должен был пройти 17 апреля в Санкт-Петербурге. Планировалось, что он будет показан в прямом эфире, а само мероприятие пройдет без зрителей.

"Быстро решили сделать. Но поняли, что надо получать разрешения от инстанций. Бойцы просто-напросто не успевали подготовиться. Мы проведем турнир позднее, когда все будет готово", - сказал Финкельштейн.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.