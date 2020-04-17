СМИ: английские клубы намерены доиграть чемпионат, несмотря на пандемию коронавируса

ТАСС, 17 апреля. Футбольные клубы чемпионата Англии хотят доиграть оставшиеся матчи сезона-2019/20, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. Отмечается, что клубы по-прежнему намерены доиграть оставшиеся матчи первенства, при этом на видеоконференции руководства лиги с представителями клубов в пятницу вопрос о завершении сезона не позднее 30 июня не был рассмотрен.

"Как и представители других отраслей и бизнес-структур, руководство лиги и клубы учитывают самые сложные сценарии развития событий, - приводит Би-би-си комментарий руководства лиги. - Мы активно взаимодействуем с заинтересованными сторонами, в том числе с партнерами по телевещанию, и наша цель - обеспечить возможность возобновить чемпионат, когда это будет безопасно".

"На сегодняшнем собрании обсуждались возможные варианты составления расписания матчей. Наша цель - завершить сезон-2019/20, но на данном этапе все даты являются ориентировочными, пока влияние коронавируса продолжает расти", - также говорится в заявлении руководства лиги.

В настоящее время приостановлены практически все национальные чемпионаты, сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги прерван до 31 мая. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал доиграть национальные первенства. В четверг председатель правления Австрийской футбольной лиги Кристиан Эбенбауэр заявил, что в случае продолжения положительной динамики по числу выздоровевших по отношению к числу заболевших национальный чемпионат может возобновиться в середине мая.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.