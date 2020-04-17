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КХЛ

Гендиректор ХК "Салават Юлаев": клуб не вел переговоров с тренером Ларионовым

Александр Курносов отметил, что подобные переговоры проводились год назад

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" в этом году не вел переговоров с помощником главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорем Ларионовым. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Салавата Юлаева" Александр Курносов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила об интересе "Салавата Юлаева" к Ларионову. 59-летний специалист с 2019 года является помощником главного тренера молодежной сборной России.

"В прошлом году мы вели с ним переговоры. В этом году я переговоров не вел", - сказал Курносов.

Континентальная хоккейная лига в конце марта приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. "Салават Юлаев" в регулярном чемпионате занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф переиграл омский "Авангард" со счетом в серии 4-2.

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