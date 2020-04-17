Баку подтвердил готовность принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году

ТАСС, 17 апреля. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) направила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомление о готовности принять матчи чемпионата Европы в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба AFFA.

В Баку запланированы четыре матча чемпионата Европы: три матча группы A с участием сборных Турции, Швейцарии и Уэльса (команда Италии, также попавшая в группу А, на правах хозяйки проведет все игры групповой стадии в Риме) и одна встреча четвертьфинальной стадии. Отмечается, что AFFA направит дополнительные документы в УЕФА до 30 апреля.

11 апреля в службе коммуникации Российского футбольного союза сообщили ТАСС, что УЕФА проинформирован о готовности российского города принять матчи турнира. Об этом же ТАСС заявили в пресс-службе организационных комитетов в Дублине и Бухаресте. В оргкомитете будапештской части турнира отметили, что официальная позиция по данному вопросу будет отправлена до конца апреля. В Королевской федерации футбола Испании на аналогичный запрос ТАСС по поводу планов Бильбао сообщили, что УЕФА планирует 23 апреля сделать официальное заявление относительно городов - хозяев чемпионата Европы и нового плана организации турнира.

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Дублин, Бухарест, Будапешт и Бильбао должны принять по четыре матча - три на групповой стадии, а также по одной из встреч 1/8 финала.

В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.