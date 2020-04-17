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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: футболисты клубов чемпионата Франции готовы возобновить сезон в июне

При этом три четверти игроков готово возобновить тренировки только в случае устранения угрозы здоровью

ТАСС, 17 апреля. Игроки клубов чемпионата Франции по футболу готовы доиграть оставшиеся матчи турнира в июне. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание L'Equipe.

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса по итогам 28 туров. По информации источников, профсоюз игроков провел опрос, по итогам которого 80% респондентов высказались против досрочного завершения чемпионата, однако 75% не хотят возвращаться к тренировкам до тех пор, пока сохраняется угроза их жизни и здоровью.

На данный момент из-за пандемии коронавируса приостановлено проведение чемпионатов большинства стран Европы. Отложены встречи Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также игры сборных.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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