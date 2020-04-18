Ковальчук: у "Вашингтона" отличные шансы выиграть Кубок Стэнли, если сезон возобновится

ТАСС, 18 апреля. Российский нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук считает, что у его команды будет отличный шанс выиграть Кубок Стэнли в том случае, если сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) возобновится. Комментарий россиянина приводит портал Russian Machine Never Breaks.

Регулярный чемпионат НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, во вторник лига продлила период самоизоляции до 30 апреля. "Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков в 69 матчах.

"В этом сезоне у нас отличный шанс выиграть [Кубок Стэнли], - сказал Ковальчук. - Я думаю, что наши ребята к этому готовы. Они опытные, выносливые и сильные. Вы видели, как "Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли в прошлом году, хотя от них никто этого не ожидал".

"Мы были готовы, последние несколько игр мы сыграли очень хорошо. Я думаю, что успех в плей-офф зависит от запаса прочности и сплоченности коллектива", - добавил нападающий.

37-летний Ковальчук перешел в "Вашингтон" в результате обмена из "Монреаля" 24 февраля. Он является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, финалистом Кубка Стэнли 2012 года, двукратным обладателем Кубка Гагарина. В "Вашингтоне" выступают еще четыре российских хоккеиста - форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.